شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداده للجلسة العاشرة في أربعة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 26 من آذار/مارس 2020، وليعد بصدد أطول مسيرات خسائر يومية منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ووسط شج البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.28% إلى مستويات 108.51 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.81 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 24 من آذار/مارسعند 108.85، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 108.49، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 108.80.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 664 مليار ين مقابل 216 مليار ين في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 490 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته فائض بما قيمته 0.30 تريليون ين مقابل عجز 0.01 تريليون ين في شباط/فبراير، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لفائض 0.20 تريليون ين.

وأظهرت القراءة السنوية للصادرات ارتفاعاً 16.1% مقابل تراجع 4.5% في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات بارتفاع 11.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الواردات تباطؤ النمو إلى 5.7% مقابل 11.8%، أعلى من التوقعات بارتفاع 4.7%، وصولاً لأظهر القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي تراجع 1.3% مقارنة بالقراءة الأولية لشهر شباط/فبراير والتوقعات بتراجع 2.1% ومقابل ارتفاع 4.3% في كانون الثاني/يناير الماضي.