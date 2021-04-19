شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الرابع من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:32 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.18% إلى مستويات 1.1960 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1981، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.1943، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.1984، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1983.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى ما قيمته 31.2 مليار يورو مقابل 30.5 مليار يورو في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد توضح القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى 23.4 مليار يورو مقابل 5.8 مليار يورو في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد كشف البنك المركزي الألماني عن تقريره الشهري.