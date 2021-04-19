شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: المرأه تستحوذ على 40% من خدمات الدفعِ باستخدامِ الهاتف المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أعدادُ المستفيداتِ من خدمات الدفعِ باستخدامِ الهاتف المحمول زادت إلى نحو 2 مليون سيدة، موضحا أن بلغت نسبة المرأةُ 40% من الزيادة في إعدادِ الحساباتِ المصرفية، خلال العام الأخير (من فبراير2020- إلى فبراير 2021). وذلك نتيجة جهودِ الحكومة والبنكِ المركزيّ المصري لتحقيقِ الشمول المالي، أفادت السعيد.

وأوضح التقرير، إنه فى إطار التمكينِ الاقتصادي للمرأةِ بلغت نسبة الإناثُ تمثل نسبة 50.7% من إجمالي العاملين في الجهازِ الإداري للدولة، ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبةُ تمثيلِ السيداتِ في مجالس إدارات الشركات المسجلةِ في البورصة من 10.1% في عام 2019، لتصلَ إلى 11.6% عام 2020، وتحسنت النسبة في شركات القطاع العام لتصلَ إلى 8.7% في عام 2020 مقارنة بنحو 6.1% في 2019.

وأشار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2020 الذي ينصُ على "أن يتضمنَ تشكيلُ مجالسِ إدارات الاتحادات المصرية للشركاتِ والجهات العاملة في مجالِ الأنشطة المالية غير المصرفيةِ عنصرًا نسائيَا واحدًا على الأقل".