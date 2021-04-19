شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الصينية تقود مسيرات تحقيق المكاسب لمؤشرات الأسهم الآسيوية في أولى جلسات هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر وسط قيادة مؤشرات الأسهم الصينية لمسيرات تحقيق المكاسب للمؤشرات الآسيوية اليوم الاثنين مع تسعير الأسواق للانتعاش الاقتصادي العالمي وآفاق أرباح الشركات في ظلال فعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال لكبرى المصارف والشركات الآسيوية للربع الفصلي السابق، الأمر الذي طغي بشكل أو بأخر على ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي عالمياً.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الخدمي مع صدور قراءة مؤشر أداء القطاع الخدمي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 52.4 مقابل انكماش عند ما قيمته 49.7 في شباط/فبراير الماضي، ونود الإشارة لكون صدور القراءة بما قيمته 50 أو أكثر تعكس اتساع القطاع، بينما صدور القراءة دون حاجز 50 تعكس انكماش القطاع.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 664 مليار ين مقابل 216 مليار ين في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 490 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته فائض بما قيمته 0.30 تريليون ين مقابل عجز 0.01 تريليون ين في شباط/فبراير، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لفائض 0.20 تريليون ين.

وفي نفس السياق، فقد أظهر القراءة السنوية لمؤشر الصادرات ارتفاعاً 16.1% مقابل تراجع 4.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 11.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الواردات تباطؤ النمو إلى 5.7% مقابل 11.8% في شباط/فبراير، أعلى من التوقعات التي أشارت إلى 4.7%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.08% ليربح 1.51 نقطة ويصل إلى المستوى 1,962.38، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.22% ليربح هو الأخر 64.73 نقطة ويصل إلى المستوى 29,748.10.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 2.08% ليربح 103.48 نقطة ويصل إلى المستوى 5,069.66، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.30% ليربح هو الأخر 44.55 نقطة ويصل إلى المستوى 3,471.17.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.92% ليربح 265.41 نقطة ويصل إلى المستوى 29,235.12، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.29% ليربح هو الأخر 9.14 نقطة ويصل إلى المستوى 3,207.76.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.23% ليربح 29.20 نقطة ويصل إلى المستوى 12,713.92، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.28% ليربح هو الأخر 19.85 نقطة ويصل إلى المستوى 7,083.30.