شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالبترول: تصدير شحنة الغاز المسال الثامنة من دمياط متجهة لبنجلاديش خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويساهم مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط، فمن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنوياً، بما يسهم فى زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.