الاقتصاد

تعرف على أسعار اللحوم البلدى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، اليوم الاثنين 19 - 4-2021، شهدت أسعار اللحوم البلدى استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما اعلنته شعبة القصابين . 

 

 

 وقال محمد أبو العلا صاحب محل جزارة ، إن أسعار اللحوم تشهد استقرارا منذ بداية شهر رمضان، موضحا أن أسعار اللحوم الكندوز  تتراوح بين 120-140  جنيها، و الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها، وسجلت اللحوم الضأن 130-150  جنيها للكيلو، و الجملي 100-120 جنيها للكيلو. 

 

 وأشار أبو العلا، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن أسعار كباب الحلة تتراوح   130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو. 

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا