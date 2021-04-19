شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، اليوم الاثنين 19 - 4-2021، شهدت أسعار اللحوم البلدى استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما اعلنته شعبة القصابين .

وقال محمد أبو العلا صاحب محل جزارة ، إن أسعار اللحوم تشهد استقرارا منذ بداية شهر رمضان، موضحا أن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120-140 جنيها، و الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها، وسجلت اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، و الجملي 100-120 جنيها للكيلو.

وأشار أبو العلا، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن أسعار كباب الحلة تتراوح 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.