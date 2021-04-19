شكرا لقرائتكم خبر عن فائض الميزان التجاري لليابان يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 664 مليار ين مقابل ما قيمته 216 مليار ين في شباط/فبراير الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 490 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته فائض بما قيمته 0.30 تريليون ين مقابل عجز بما قيمته 0.01 تريليون ين في شباط/فبراير، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لفائض 0.20 تريليون ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات ارتفاعاً 16.1% مقابل تراجع 4.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 11.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات تباطؤ النمو إلى 5.7% مقابل 11.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، أعلى من التوقعات التي أشارت إلى 4.7%.