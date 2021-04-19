شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) -تحليل صباحي- 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 6519 نقطة، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 6400 نقطة كمستوى اول ثم 6250 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6600 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,505 بينما مستوى المقاومة هو 6,538 نقطة