شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر خلال تداولات امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 10760 نقطة، وذلك بعدما اقترب من هدفه السعري المتوقع عند 11000 نقطة، ليقلص بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، كما كون المؤشر نموذج "Dark Cloud" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالمؤشر لمستوى 10600 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,699 بينما مستوى المقاومة هو 10,877 نقطة