شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكتسب العزم الإيجابي – تحليل - 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الهابط بعد الاقتراب من مستوى 64.00، ليتجه نحو اختبار محتمل لأرضية الدعم المحورية 62.20، يرافقه تخلّص مؤشر ستوكاستيك من العزم السلبي والوصول إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 67.95.

يجب الانتباه إلى أن كسر 62.20 سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي يستهدف اختبار مناطق 59.85 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد