شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 5.30 ريال، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 5.238 ريال، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل تراجعه للوصول لمستوى الدعم 4.85 ريال كمستوى اول ثم 4.55 ريال كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 5.50 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.93 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.47 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط