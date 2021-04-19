شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم خسائره كما توقعنا في تقاريرنا السابقة منذ منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.95 ريال، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 0.92 ريال كمستوى اول ثم 0.88 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.98 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.94 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.95 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط