شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 7.028 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 6.60 ريال كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 7.40 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.97 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.08 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط