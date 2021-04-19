شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء (ERESCO) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد مرتفعا عند مستوى 61 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 59 فلس، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل في عملية جني ارباح قد تصل به لمستوى الدعم 54 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 62.50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 55.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 61.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط