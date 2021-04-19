شكرا لقرائتكم خبر عن التخصيص (KPPC) يرتفع لهدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري الثاني عند مستوى 44 فلس، حيث سجل السهم ارتفاعا امس الاحد عند مستوى 44.10 فلس ثم اغلق عند مستى 42.90 فلس، مكون نموذج "Shooting Star" وهو من الشموع اليابانية السلبية قد تهبط به لمستوى الدعم 42 فلس كمستوى اول ثم 39 فلس كمستى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 44 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 42.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 43.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط