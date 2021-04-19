شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه الذي بدائه الاسبوع الماضي، حيث اغلق امس الاحد منخفضا عند مستوى 243 فلس، في ظل استمرار تداول السهم في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 230 فلس كمستوى اول ثم 220 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 252 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 237 فلس وبين مستوى المقاومة هو 246 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط