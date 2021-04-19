شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي (ABK) مازال الاداء سلبي -تحليل صباحي- 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 200 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة بيع، مما يشير الى امكانية تراجع السهم خلال الايام والاسايبع القادمة للوصول لمستوى الدعم 194 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 205 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 198 فلس وبين مستوى المقاومة هو 201 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط