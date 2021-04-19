شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 720 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي،كما ظهرت اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 685 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 740 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 716.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 722.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط