شكرا لقرائتكم خبر عن ثريا (THURAYA) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 52 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 50 فلس، ومصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول لم يشهده السهم منذ بداية الشهر الماضي، لذلك نتوقع ان يرتد السهم لاعلى للوصول لمستوى المقاومة 70 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 40 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 47.1 وبين مستوى المقاومة هو 58.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد