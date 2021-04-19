شكرا لقرائتكم خبر عن صلبوخ (SALBOOKH) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاحد، حيث استهل الجلسة عند مستوى 39 فلس، الا انه اغلق عند مستوى 38 فلس، وذلك على خلفية اقترابه من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 34.50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 40 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 36.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 38.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط