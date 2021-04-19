شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. البورى 32-48 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، اليوم الاثنين 19 -4-2021، شهدت أسعار الأسماك استقرارا لجميع الأصناف، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة.

وتراوحت أسعار البورى" 1 "، بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها ، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البلطي المزارع "1"، بين 22_24 جنيها للكيلو، سعر البلطي المزارع "2" بين 19-21 جنيها للكيلو ، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، و تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، و المكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو .

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو، 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.