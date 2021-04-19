شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ينتظر مزيد من الانخفاض – تحليل - 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالتحرك عند المتوسط المتحرك 50، ويتداول داخل القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة كما هي دون تغيير، والتي تستهدف مستوى 0.9100 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.9250 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9150 والمقاومة 0.9250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط