شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتأثر بالمقاومة القوية – تحليل - 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي هبوطاً بعد تحقيق الهدف الأول المنتظر عند 0.7765، ليتجه نحو اختبار محتمل للمتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بدعم السعر من الأسفل، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مناطق التشبع في البيع الآن.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاحتفاظ بتوقعاتنا للاتجاه الإجمالي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه بتخطي المستوى المذكور أعلاه لفتح الطريق أمام التوجه نحو مستويات 0.7840 ثم 0.7900، مع الانتباه إلى أن كسر 0.7685 سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض اللحظي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7660 والمقاومة 0.7780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد