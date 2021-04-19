شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ينتظر حافز إيجابي – تحليل - 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية وضيقة النطاق، ويستقر فوق حاجز 66.00، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي بشكل ملحوظ، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يستهدف مستويات 69.00 ثم 70.00 كمحطات رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 65.15 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.20 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد