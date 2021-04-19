شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق الهدف الأول – تحليل - 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 26.20 وارتد هبوطاً بشكل طفيف ليستقر حول 26.00، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتخلّص من عزمه السلبي بشكل ملحوظ ليقترب من مناطق التشبع في البيع، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يمتد هدفه التالي ليصل إلى 27.00.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن الثبات فوق 25.50 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 26.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد