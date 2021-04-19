شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستمر بالارتفاع – تحليل - 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب مزيد من التداولات الإيجابية ليستقر حول مستوى 1780.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 1800.00، والذي يمثّل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو 1838.00 كمحطة إيجابية تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق مستوى 1765.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1765.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد