شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يرتد عن المتوسط المتحرك – تحليل - 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي اختباراً جديداً للمتوسط المتحرك 50 وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، بانتظار زيارة مستوى 1.2365 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.2625 والثبات فوقه سيوقف الاتجاه الهابط المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2450 والمقاومة 1.2575

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط