شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الانخفاض – تحليل - 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية جديدة مع افتتاح اليوم ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، تعززه سلبية مؤشر ستوكاستيك، إلى جانب الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 107.70 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 109.22 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط