شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يفعّل السيناريو الإيجابي – تحليل - 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراقاً لمستوى 1.3800 واستقر فوقه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، مستهدفاً التوجه نحو مستوى 1.3950 كهدف إيجابي تالي.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة بدعم من التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1.3800 والأهم فوق 1.3745.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3745 والمقاومة 1.3920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد