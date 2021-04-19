شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتأثر بالعزم السلبي – تحليل - 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بميل هابط طفيف ليختبر دعم القناة اللحظية الصاعدة، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يستهدف مستوى 1.2064 كمحطة تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.1950 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض والتوجه نحو اختبار مناطق 1.1880 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1900 والمقاومة 1.2060

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد