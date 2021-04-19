شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أسمنت الشمالية (3004) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.40% بما يعادل -0.06 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 14.10، ليستهدف مستوى المقاومة 16.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.46 ومستوى المقاومة 15.98.