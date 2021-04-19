شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يحلق عالياً – تحليل صباحي – 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كيان السعودية (2350) الصعود في آخر جلساته، ليؤكد بذلك على اختراق مستوى المقاومة 16.60، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.13% بما يعادل 0.36 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء صعود السهم الأخير بالرغم من بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 16.60، ليستهدف مستوى المقاومة 19.38.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.22 ومستوى المقاومة 18.00.