شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.36% بما يعادل 0.06 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 17.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.88 ومستوى المقاومة 17.00.