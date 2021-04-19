شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 0.32% بما يعادل 0.30 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 92.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 99.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 92.00 ومستوى المقاومة 99.90.