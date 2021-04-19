شكرا لقرائتكم خبر عن شمس يتحرك بنطاق محدود – تحليل صباحي – 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم شمس (4170) في آخر جلساته، وذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، أمام سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، كما يعاني السهم من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.18% بما يعادل -0.10 نقطة.

لهذا نحن نرجح المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 55.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 49.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 53.00 ومستوى المقاومة 60.00.