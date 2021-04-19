شكرا لقرائتكم خبر عن أليانز إس إف يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم أليانز إس إف (8040) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.90% بما يعادل 0.25 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى المقاومة 28.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 31.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.85 ومستوى المقاومة 29.00.