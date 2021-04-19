شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستقر أعلى مستوى المقاومة 10,000 – تحليل صباحي – 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستقر المؤشر بارتفاعه الأخير أعلى مستوى المقاومة النفسي 10,000، محققاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 0.61% بما يعادل 60.78 نقطة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 10,000، ليستهدف مستوى المقاومة 10,360.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,762.37 ومستوى المقاومة 10,200.