الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يستقر أعلى مستوى المقاومة 10,000 – تحليل صباحي – 19-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستقر المؤشر بارتفاعه الأخير أعلى مستوى المقاومة النفسي 10,000، محققاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 0.61% بما يعادل 60.78 نقطة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 10,000، ليستهدف مستوى المقاومة 10,360.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,762.37 ومستوى المقاومة 10,200.

 

عدد أسهم الشركات الرابحة

131

عدد أسهم الشركات الخاسرة

48

عدد أسهم الشركات الثابتة

21

إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة

200

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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