شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وإيطاليا يتصدران قائمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية في يناير الماضي والان مع تفاصيل الخبر
وفى المركز الثاني جاءت الصادرات المصرية إلى إيطاليا، وشملت كلا من: الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والألمونيوم ومصنوعاته والأسمدة، بالإضافة إلى الخضر والنباتات والدرنات الصالحة للأكل واللدائن ومصنوعاتها، وكانت القيمة الإجمالية لصادرات مصر إلى إيطاليا نحو 170 مليون و602 ألف دولار.
وبالنسبة للملكة العربية السعودية، فقد تضمنت الصادرات المصري إليها كلا من: الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها وفواكه وأثمار صالحة للأكل، ثم صادرات حديد وصلب – فولاذ، والخضر والنباتات ودرنات صالحة للأكل، وأخيرا المحضرات الغذائية، وكانت قيمة الصادرات نحو 160 مليون و394 ألف دولار.
وفى المركز الرابع، جاءت تركيا بقيمة إجمالية للصادرات بلغت 151 مليون و414 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 143 مليون و344 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 8 ملايين و70 ألف دولار.
وشملت قائمة صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كلا من: الملابس والسجاد والأغطية والزجاج ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاته، وذلك بقيمة إجمالية للصادرات بلغت 131 مليون و725 ألف دولار.