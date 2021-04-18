الطريق نحو النموّ المطرد

تسود موجة تفاؤل اقتصادي كبيرة أرجاء الشارع الصيني وقطاعات الأعمال منذ بداية العام، تفاؤلٌ تجلّى من خلال بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء قالت فيه إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 18.3 % على أساس سنوي في الربع الأول، وعززه ازدياد حجم التجارة الخارجية بشكل ملحوظ بنسبة 29.2 % عن نفس الفترة.

لقد نما الاقتصاد الصيني بنسبة 0.6 % مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، و10.3 % مقارنة بالربع الأول من عام 2019، مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم في طريقه إلى التعافي المطرد من تأثير جائحة «كوفيد-19» ويستعيد زخم نموه القوي.

ووفقاً لوزارة التجارة، تم إنشاء 10,263 مؤسسة ذات تمويل أجنبي في الصين في الربع الأول، بزيادة قدرها 47.8 % على أساس سنوي، وبزيادة 6.7 % مقارنة بالربع الأول من عام 2019، برأس مال فعلي قدره 46.34 مليار دولار، في حين ارتفع الاستخدام الفعلي للأموال الأجنبية في قطاع الخدمات بـ 51.5 % على أساس سنوي.

تتحدث هذه الأرقام عن حجم فاعلية سياسات الانفتاح الصينية وجاذبية سوقها، وتؤكد سياسات الحكومة المركزية المؤيدة للابتكار والتوظيف والنمو، والتي وضعت الدولة في مكان يُمكّنها من الاستفادة الكاملة من أساسها الصناعي المتين، وسوقها الضخم، ومشاركتها متعددة المستويات مع الأسواق العالمية.

وتعكس الزيادة المطردة في الاستثمار في الأصول الثابتة وصناعات التكنولوجيا الفائقة وقطاع الخدمات ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد الصيني، والأهم من ذلك أنها تضمن تدفق السيولة الكافية إلى الاقتصاد الحقيقي الذي يعاني من نقص السيولة.

وبفضل التحسّن في بيئة الأعمال، باتت الشركات الخاصة والصناعات الحديثة القائمة على الابتكار في مقام عوامل استقرار للاقتصاد والمجتمع، عدا عن كونها محركات للنمو وموسّعات لهوامش الربح، كما ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح بنسبة 13.7 % على أساس سنوي في الربع الأول، في حين عوّضت مؤسسات قطاع الخدمات التي يزيد حجم مبيعاتها السنوية عن 20 مليون يوان عجزها في الشهرين الأولين وحقّقت أرباحاً أيضاً.

لقد أدت السياسات النقدية والمالية الحكيمة إلى إبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة، الأمر الذي ساعد في الحفاظ على أسعار السلع الاستهلاكية عند مستوى معقول، مما مهد الطريق للتوسع والارتقاء بحجم الاستهلاك.

ومع ذلك، وعلى الرغم من جميع العوامل المواتية، ومع بقاء الشكوك وسط استمرار تفشي الوباء في أجزاء كثيرة من العالم، لا تزال بيئة الاقتصاد والتجارة الخارجية معقدة للغاية. كما لا تزال بعض مؤسسات قطاع الخدمات والشركات المتوسطة والصغيرة تواجه صعوبات في الحصول على التمويل والقروض.

* تشاينا ديلي