شكرا لقرائتكم خبر عن «أشغال الفجيرة» تزرع 1.5 مليون متر مربع من الرقعة الخضراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

نجحت دائرة الأشغال العامة والزراعة بحكومة الفجيرة في بسط وزراعة 1.479.600 متر مربع من المساحات والرقعة الخضراء بمدينتي الفجيرة ودبا والمناطق التابعة لهما إدارياً، بعد أن تمكنت الدائرة العام الماضي من زراعة نحو 906 آلاف متر مربع من المسطحات الخضراء ومغطيات التربة وزراعة الزهور والنباتات في الإمارة على الرغم من ظروف الجائحة.

وكشفت الدائرة عن مضيها قدماً لمواصلة تنفيذ خططها الطموحة في مجال زيادة مساحات الرقعة الخضراء والمسطحات بمدن ومناطق الإمارة المختلفة العام الجاري، من خلال مشاريع زراعية عدة تنفذها الدائرة حالياً على مستوى حدائق جديدة ومشاريع زراعة طرق جديدة مستفيدة من شبكات الري الحديثة التي تم تركيبها في المدن والمناطق بالإمارة.

أوضح سالم محمد على المكسح مدير عام الدائرة، أن إدارته تمكنت العام الماضي من زراعة 906 آلاف متر مربع من المسطحات الخضراء في مدينتي الفجيرة ودبا، شملت 627.2 ألف متر مربع مسطحات خضراء، إلى جانب 139.7 ألف متر مربع مغطيات التربة، إضافة إلى 137.8 ألف متر مربع زهور ونباتات، مشيراً إلى أن قسم الزراعة بالدائرة تمكن العام الماضي من زراعة 24290 من أشجار نخيل البلح وشجيرات التجميل في الحدائق والميادين والجزر الوسيطة بالشوارع الرئيسية والدورات.

وأشار إلى أن الدائرة، قامت العام الماضي بتنفيذ وإنجاز مشاريع عدة شملت زراعة «دوار القلعة» القريب من مستشفى الفجيرة وإعادة تعديل بعض الأجزاء في تصميم الدوار؛ بحيث يتكون من مسطح أخضر ونخيل وورود موسمية، إلى جانب إعادة تأهيل المناطق الخضراء في ضاحية مضب واستبدال الأشجار وزيادة أعدادها وإضافة مناطق للورود الموسمية.

وأكد أن الدائرة، نجحت في تركيب شبكة ري بالتنقيط على شارع النجيمات الجديد، وتصميم أحواض من المسطحات الخضراء والشجيرات القابلة للقص والتشكيل، إضافة إلى الأشجار التي تضفي منظراً جميلاً، كما تمت إضافة مساحات مخصصة للورود الموسمية المتميزة بألوانها الزاهية على شارع سيتي سنتر والتي تضفي جمالاً على الشوارع، فضلاً عن زيادة مساحات داخل دوار البيتش موتيل مخصصة للورود الموسمية، وأصبح الدوار مسطح أخضر كبير مزين بالمساحات الملونة من الورود الموسمية.

وأضاف المكسح، أن إدارته أعادت تصميم دوار الحيل الكبير الذي تبلغ مساحته 8000 متر مربع، وبات يضم شبكة ري أوتوماتيكية بالرش والتنقيط وزراعة مسطح أخضر بالتبادل مع الورود الموسمية مع اللمسات الجمالية للانترلوك والإضاءة البسيطة ما يجعله من المناظر الجاذبة للنظر بمدخل الإمارة، إلى جانب زراعة الجزر المثلثية الواقعة بمدخل الفجيرة بالمسطح الأخضر.

وأشار إلى أن الدائرة، أنجزت استحقاق مشروع إعادة تأهيل وتطوير حديقة العقير بمربح التي تخدم أهالي المنطقة والمناطق المتاخمة لها في قدفع والقرية وقراط بعد أن تمت إعادة تصميم الحديقة بشكل كامل وتحقيق التناسب المطلوب بين توفير مساحات وزراعة المسطحات الخضراء على مد البصر وتشجير وتزيين الحديقة بالأشجار والورود ومغطيات التربة المزهرة التي غيرت شكل الحديقة، إلى جانب توفير كراسي للجلوس وممرات انترلوك، فضلاً عن توفير الألعاب الحديثة للأطفال والخدمات الأخرى.

وأكد المكسح، أن الدائرة تنفذ حالياً عدداً من مشاريع الزراعة أبرزها تكملة الأعمال الإنشائية لمشاريع الحدائق الجديدة في السيجي وغيرها بعد ما أنجزت الحدائق الجديدة في مناطق البدية ورول دبا والطويين، مشيراً إلى أن افتتاح الحدائق بعد إنجازها يعزز جهود الدائرة الرامية إلى توسيع الرقعة الخضراء بالإمارة وتقديم خدمات الحدائق الطبيعية للعائلات بالقرب من أماكن إقاماتهم للترويح والترفيه. لافتاً إلى أن تنفيذ حزمة مشاريع الحدائق بالفجيرة يتماشى مع التطور الحضاري في الإمارة، مؤكداً أهمية الزراعة والتشجير في الفجيرة التي تزخر بالأماكن الطبيعية.