شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتسلم 34 طفلاً من أبناء «الدواعش» في سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سوريا - أ ف ب

سلمت الإدارة الذاتية الكرديّة في شمال شرقي سوريا، الأحد، 34 طفلاً من أبناء مسلحين قتلوا في تنظيم «داعش»، إلى وفد روسي.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية: «سلمت اليوم السيدة المفوضة الروسية 34 طفلاً وطفلة من الجنسية الروسية، جميعهم أطفال يتامى من آباء وأمهات في صفوف داعش».

وأوضح المسؤول في الإدارة الخارجية فنر الكعيط، أن عمر الأطفال يراوح بين 3 أعوام و14 عاماً، مضيفاً أن روسيا استلمت حتى الآن أكثر من 169 قاصراً.

وتابع: «هناك أطفال متبقون سيتم التعاون، والقيام ببعض الإجراءات؛ لتسليمهم على دفعات في مستقبل قريب إلى روسيا».

ومنذ هزيمة تنظيم «داعش» في مارس/ آذار من العام 2019، يطالب الأكراد بترحيل آلاف من زوجات وأبناء مسلحين أجانب موجودين في مخيّمات مكتظة.