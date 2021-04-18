شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان بانفجار قنبلة يدوية في أديس أبابا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قالت الشرطة الإثيوبية، الأحد، إن شخصين لقيا حتفهما، وأُصيب ثالث بجراح خطِرة، جراء انفجار في أديس أبابا. وأوضحت الشرطة أن قنبلة يدوية وراء الانفجار الذي وقع في منطقة ليديتا بالمدينة عصراً، وقالت إنها تحقق في الحادث.

وهذا الحادث هو الأول الذي تعرفه أديس أبابا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما أدى انفجار قنبلة في منطقة ليديتا قرب وسط العاصمة إلى سقوط ثلاثة قتلى، وإصابة خمسة آخرين.