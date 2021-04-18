الاقتصاد

قتيلان بانفجار قنبلة يدوية في أديس أبابا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قالت الشرطة الإثيوبية، الأحد، إن شخصين لقيا حتفهما، وأُصيب ثالث بجراح خطِرة، جراء انفجار في أديس أبابا. وأوضحت الشرطة أن قنبلة يدوية وراء الانفجار الذي وقع في منطقة ليديتا بالمدينة عصراً، وقالت إنها تحقق في الحادث.

وهذا الحادث هو الأول الذي تعرفه أديس أبابا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما أدى انفجار قنبلة في منطقة ليديتا قرب وسط العاصمة إلى سقوط ثلاثة قتلى، وإصابة خمسة آخرين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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