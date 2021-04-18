شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تؤكد قدرتها على منع تجدد نشاط «القاعدة» في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد،على امتلاك بلاده الإمكانات لمنع وقوع هجوم إرهابي من الأراضي الأفغانية، رغم قرار سحب القوات الأمريكية بحلول 11سبتمبر/ أيلول المقبل.

قال بلينكن لمحطة «أي بي سي»: «ستكون لدينا الوسائل لمعرفة إن تجدد ظهور التهديد الإرهابي من أفغانستان.سنتمكن من رؤيته في الحين، واتخاذ الإجراءات اللازمة». وأضاف: «سنضمن أن نكون محميين من التجدد المحتمل لنشاط القاعدة في أفغانستان».

ودافع بلينكن عن قرار الرئيس جو بايدن بسحب القوات من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر.

وقال: «يعتقد الرئيس أنه يتعين علينا النظر إلى العالم اليوم من منظور عام 2021 وليس العام 2001».

وأضاف «لقد تحول التهديد الإرهابي إلى أماكن أخرى. لدينا ملفات أخرى مهمة للغاية على جدول أعمالنا، بما في ذلك علاقتنا مع الصين التي تمتد من تغيّر المناخ إلى كوفيد. نحتاج إلى تركيز طاقتنا ومواردنا على ذلك».

وكانت أفغانستان عند وقوع الاعتداءات تحتضن تنظيم «القاعدة» الذي استعمل أراضيها لمهاجمة الولايات المتحدة التي ردّت بتدخّل عسكري مع حلفاء لها.