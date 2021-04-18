شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البترول: نستهدف تحويل 450 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إحلال السيارات المتقادمة ذات شقين؛ الأول زيادة أعداد السيارات التى يجرى تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى وشق الإحلال، حيث إن الاحلال تم الإعلان عن الحوافظ التي تقدم للمواطنين، موضحا أن وزارتى البترول والصناعة يستهدفان خلال 3 سنوات تحويل 250 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، كما أن وزارة البترول بمفردها أيضا تسعى لتحويل 200 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، أى أنه هناك استهداف لتحويل 450 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، خلال برنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن اللجنة العليا للتسعير التلقائى تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء في شهر يناير 2019 من أجل تحرير أسعار بنزين 95، موضحا أنه أمتد عمل لجنة منتجات البترول سواء بنزين أو سولار أو مازوت، وهذه اللجنة لمتابعة تسعير المنتجات البترولية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، أن هذه اللجنة المتخصصة ترى 3 مغيرات الأول سعر البرنت في البورصات العالمية بجانب سعر الصرف بالدولار، بالإضافة إلى تكلفة عمليات التصنيع ومصروفات النقل والتوزيع والمصروفات الإدارية، ويجرى عقد اجتماع لهذه اللجنة كل 3 شهور وتحدد الموقع وبناء عليه إما تغيير الأسعار بنسبة لا تتعدى الـ10% صعودا أو هبوطا.

واستطرد المتحدث باسم وزارة البترول: ما زال يجرى تقييم سعر بيع المنتجات البترولية خلال شهور أبريل ومايو ويونيو ودراسة كل العوامل لعمل التوصيات الخاصة بها ورفعها لمجلس الوزراء.