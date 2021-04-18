شكرا لقرائتكم خبر عن «دايملر» توظف 1000 مبرمج في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوردت مجلة أوتوموبيل-فوخه أن شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر ستتيح ألف وظيفة جديدة للمبرمجين في منشأتها لإنتاج السيارة من الفئة سي، وذلك للعمل على نظام تشغيل السيارات الكهربائية الذي تعتزمه.

يأتي ذلك في إطار برنامج أوسع لتوظيف ثلاثة آلاف مبرمج في أنحاء العالم، بغية تعزيز مراكز تطوير البرمجيات في مواقع رئيسية للشركة من بينها برلين وتل أبيب وسياتل وبكين، بحسب المجلة الأسبوعية.

من المتوقع أن تطرح دايملر نظام التشغيل الخاص بالسيارات الكهربائية فقط بالأسواق في 2024، مع سعيها لمنافسة تيسلا، ومقاومة تسلل شركات وادي السليكون إلى قطاع صناعة السيارات.

ونقلت المجلة عن سَجّاد خان، مدير التكنولوجيا في قسم مرسيدس بالشركة، قوله «بهذا النظام، تسيطر مرسيدس-بنز على جميع الجوانب المتعلقة بالسيارة ومن ثم واجهات الاستخدام».

(رويترز)