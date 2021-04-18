«هواوي» تقتحم عالم المركبات الذكية بمليار دولار

قالت صحيفة جلوبال تايمز، الأحد إن شركة «هواوي» تخطط لاستثمار مليار دولار في حلول المركبات الذكية، بما في ذلك البرامج الرئيسية في عام 2021. ستوظف الشركة الصينية 5000 فني ومهندس للعمل في المشروع، حسبما أفادت «جلوبال تايمز»، نقلاً عن وانغ جون، رئيس وحدة أعمال حلول السيارات الذكية في هواوي. (بلومبيرج )