الاقتصاد

«هواوي» تقتحم عالم المركبات الذكية بمليار دولار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

18 أبريل 2021

20:52 مساء

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قالت صحيفة جلوبال تايمز، الأحد إن شركة «هواوي» تخطط لاستثمار مليار دولار في حلول المركبات الذكية، بما في ذلك البرامج الرئيسية في عام 2021. ستوظف الشركة الصينية 5000 فني ومهندس للعمل في المشروع، حسبما أفادت «جلوبال تايمز»، نقلاً عن وانغ جون، رئيس وحدة أعمال حلول السيارات الذكية في هواوي. (بلومبيرج )

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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