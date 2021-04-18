شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» تقتحم عالم المركبات الذكية بمليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
18 أبريل 2021
20:52 مساء
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قالت صحيفة جلوبال تايمز، الأحد إن شركة «هواوي» تخطط لاستثمار مليار دولار في حلول المركبات الذكية، بما في ذلك البرامج الرئيسية في عام 2021. ستوظف الشركة الصينية 5000 فني ومهندس للعمل في المشروع، حسبما أفادت «جلوبال تايمز»، نقلاً عن وانغ جون، رئيس وحدة أعمال حلول السيارات الذكية في هواوي. (بلومبيرج )
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