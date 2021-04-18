شكرا لقرائتكم خبر عن 1.44 تريليون درهم عبر نظام الإمارات التحويلات المالية في أول شهرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

تراجعت قيمة التحويلات المالية عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو إيه إيه إف تي إس»، بحوالي 19.9% خلال أول شهرين من العام الجاري، لتصل إلى 1.437 تريليون درهم مقابل 1.795 تريليون درهم في يناير وفبراير 2020.

وبحسب أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي تراجعت التحويلات المنفذة من قبل البنوك في أول شهرين من العام الجاري بحوالي 25.3% إلى 894.9 مليار درهم، مقابل 1.198 تريليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تراجعت التحويلات التي نفذها العملاء بحوالي 9% إلى 542.57 مليار درهم مقابل 596.6 مليار درهم.

وعلى أساس شهري تراجعت قيمة التحويلات من خلال البنوك 7.1% إلى 692.22 مليار درهم خلال فبراير مقابل 745.28 مليار درهم في يناير 2021، حيث انخفضت قيمة التحويلات التي نفذتها البنوك 8.9% إلى 426.458 مليار درهم والتحويلات التي نفذها العملاء بحوالي 4% إلى 265.76 مليار درهم.

20.7 % التراجع في قيمة الشيكات في شهرين

وتراجعت قيمة الشيكات التي تم تداولها خلال أول شهرين من العام الجاري بحوالي 20.7% إلى 162.44 مليار درهم مقابل 204.86 مليار درهم خلال أول شهرين من 2020

وتراجع إجمالي عدد الشيكات المتداولة بنسبة 18.48% إلى 3.45 مليون شيك خلال شهري يناير وفبراير 2021.

وعلى أساس شهري تراجعت قيمة الشيكات خلال فبراير الماضي بنسبة 2.4% إلى 80.21 مليار درهم مقابل 82.22 مليار درهم خلال يناير السابق، وتراجع عدد الشيكات 5.2% إلى 1.678 مليون شيك في فبراير مقابل 1.77 مليون شيك في يناير.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين إلى 28.58 مليار درهم. وعلى أساس شهري ارتفعت قيمة السحوبات النقدية بمعدل 4.2% تقريباً إلى 14.58 مليار درهم في فبراير.

وبلغت قيمة الإيداعات النقدية لدى المصرف المركزي حوالي 27.87 مليار درهم في أول شهرين من العام الجاري. ونمت الإيداعات لدى «المركزي» على أساس شهري بحوالي 0.3% إلى 13.96 مليار درهم في فبراير الماضي.