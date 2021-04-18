شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع شبكة «فلاي دبي» إلى 78 وجهة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أضافت فلاي دبي وجهتين صيفيتين جديدتين للمسافرين من دبي وعبر المنطقة. وستطلق الشركة التي تشغل رحلات إلى مطار صبيحة كوكجن الدولي في تركيا، رحلات ايضاً إلى مطار ميلاس بودروم (BJV) ومطار طرابزون (TZX).

ستشغل الناقلة الرحلات إلى بودروم، البوابة الرئيسية للريفيرا التركية، بوتيرة رحلتين في الأسبوع من 4 يونيو حتى 1 سبتمبر. فيما ستعمل رحلات طرابزون، المدينة الشهيرة على ساحل البحر الأسود في شمال شرق تركيا، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية من 13 مايو حتى 1 سبتمبر.

وقال جيهون ايفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: ندرك أنه منذ بدء الجائحة لم يكن من الممكن لعملائنا السفر بالقدر الذي يرغبون فيه. ستوفر إضافة بودروم وطرابزون إلى جدولنا الموسمي مزيدًا من الخيارات للسفر هذا الصيف. لقد طورنا شبكتنا بشكل مطرد إلى أكثر من 75 وجهة وسنواصل إطلاق رحلات إلى المزيد من الوجهات في المنطقة مع تخفيف القيود على السفر. الرحلات متاحة للحجز على الموقع الالكتروني.

سيشهد هذا الصيف نمو عدد الوجهات على شبكة فلاي دبي إلى 78 محطة. يشمل ذلك سبع وجهات في روسيا بالإضافة إلى رحلات إلى عدد من الوجهات الشهيرة مثل باكو وبوخارست وكولومبو وجزر المالديف ومينسك وتبليسي وتل أبيب وتيرانا وزنجبار.

ستكون رحلات طرابزن وبودروم ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، ما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مطار دبي إلى 155 وجهة بين كل من طيران الإمارات وشبكة فلاي دبي بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.