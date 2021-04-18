شكرا لقرائتكم خبر عن حيازات «المركزي» من أوراق الدين الأجنبية تقفز 166% في فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 70.25 مليار استثمارات أجنبية جديدة في يناير وفبراير 2021

البنوك ردت 19.39 مليار درهم من التزاماتها منذ يوليو 2020



دبي: عبير أبو شمالة

نمت قيمة الأصول الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي بحوالي 0.6% في شهر فبراير الماضي إلى 462.78 مليار درهم مقابل 459.98 مليار درهم في نهاية يناير 2021، ووصل الارتفاع على أساس سنوي إلى 1.3%، ويرجع الارتفاع إلى النمو في استثمارات المركزي بحوالي 63%، وبواقع 46.34 مليار درهم، في فبراير على أساس شهري إلى 120.2 مليار درهم، مقابل 73.86 مليار درهم في يناير 2021. ووصلت قيمة الاستثمارات الجديدة للمصرف المركزي منذ بداية العام إلى 70.25 مليار درهم.

وتراجعت القروض والودائع من المركزي بحوالي 14.5% إلى 25.33 مليار درهم مع سداد البنوك في فبراير الماضي حوالي 4.3 مليار درهم من القروض المستحقة عليها للمركزي. وكانت قروض البنوك من المركزي ارتفعت على خلفية خطة الدعم والتمويل صفري الفائدة، لمساعدة عملاء البنوك المتضررين من تبعات الجائحة في العام الماضي، من 8.55 مليار درهم في مارس 2020 إلى 31.85 مليار درهم في إبريل، لتصعد إلى ذروتها في شهر يوليو عند 44.72 مليار درهم، لتبدأ بعد ذلك التراجع تدريجياً بعد عودة النشاط الاقتصادي ما يعني أن البنوك سددت حوالي 19.39 مليار درهم من القروض التي كانت مستحقة عليها للمركزي في يوليو 2020.

وتراجعت السيولة وحسابات المركزي لدى البنوك بحوالي 13.8% إلى 266.28 مليار درهم ي نهاية فبراير الماضي.

وارتفعت شهادات الإيداع والأذونات النقدية بحوالي 0.5% على أساس شهري إلى 136 مليار درهم مقابل 135.3 مليار درهم في يناير الماضي.

ونمت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بحوالي 1.9% إلى 385.17 مليار درهم مقابل 378.08 مليار درهم في يناير 2021، وذلك مع ارتفاع حيازات المركزي من أوراق الدين الأجنبية بحوالي 165.7%، وبواقع 46.32 مليار درهم، إلى 74.27 مليار درهم مقابل 27.95 مليار درهم في يناير. ووصلت القيمة الإجمالية لحيازات «المركزي» من أوراق الدين الأجنبية إلى 70.26 مليار درهم.

وتراجعت الحسابات الجارية للمركزي والودائع لدى البنوك في الخارج بحوالي 13.3% إلى 272.35 مليار درهم.

