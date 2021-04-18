شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز شحنة الغاز الثامنة للتصدير من دمياط للإسالة الأسبوع الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بقطاع البترول، عن تجهيزشحنة غاز مسال "الشحنة الثامنة " للتصديرمن مصنع دمياط للإسالة. وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أنه سيتم تصدير تلك الشحنة خلال الأسبوع الجاري .

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

وبلغت الصادرات من شحنات الغاز الطبيعى المسال نحو 8 إلى 9 شحنات شهرياً منذ بداية عام 2021، كما سيساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط، فمن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنوياً، بما يسهم فى زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.